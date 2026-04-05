Tormenta con Lluvia y Granizo Sorprende al Área Metropolitana de Guadalajara

Una tormenta acompañada de lluvia y granizo se registró en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara durante este 5 de abril.

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¿En dónde hubo granizo?

La caída de granizo se presentó en la colonia Del Fresno y la colonia Morelos, en Guadalajara, así como de forma moderada en la zona industrial, específicamente sobre las avenidas Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas. También se reportó granizo en Tesistán y en la colonia Valle Imperial, en el municipio de Zapopan.

También se reportó lluvia con granizo en el poblado de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En tanto, se registró lluvia fuerte en la Nueva Central de Camiones de Tlaquepaque, así como en la Central Vieja, en Guadalajara.

Horas antes, Protección Civil Jalisco informó a través de sus redes sociales sobre el ingreso de tormentas en las regiones Norte, Los Altos, Sur y Sureste del estado.

La dependencia recomendó a la población tomar precauciones, como evitar cruzar ríos o arroyos, conducir con cuidado ante el pavimento mojado y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Las Noticias Guadalajara / N+

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