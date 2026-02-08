Riña Deja un Hombre Muerto y a su Hermana Gravemente Herida en Ixtlahuacán de los Membrillos

Una riña entre dos hombres dejó un saldo fatal la tarde de este domingo 8 de febrero en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde dos hermanos resultaron gravemente heridos por impactos de bala.

Noticia relacionada: Riña Entre Hermanos Deja a Uno en el Hospital y al Otro Detenido, en Guadalajara

Los hechos ocurrieron sobre la calle Zenzontle, al cruce con avenida Aguilillas Norte, en la colonia Las Aguilillas, justo afuera de una licorería o tienda conocida como La Colmena.

Esto se sabe del estado de salud de los hermanos

Tras la agresión, ambos lesionados fueron trasladados de emergencia a distintos puestos de socorro; sin embargo, uno de los hermanos perdió la vida mientras recibía atención médica. En tanto, su hermana fue llevada al Hospital Civil Viejo, donde permanece bajo observación debido a la gravedad de sus heridas.

El agresor se dio a la fuga

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor huyó del lugar tras realizar las detonaciones, por lo que autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con su paradero.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas.

Javier Sandoval N+

Historias recomendadas: