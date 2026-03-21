Roban Unidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco en Tlaquepaque; Esto se Sabe

Una unidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco fue robada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Según policías, el hecho es calificado como un robo sin violencia.

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¿Cómo ocurrió el robo de la unidad de la Fiscalía de Jalisco?

De acuerdo con autoridades, el robo ocurrió por la noche, cuando la camioneta estaba estacionada a las afueras de un domicilio; la mañana del sábado, ya no fue localizada. Cabe mencionar que el hecho se registró en la calle Limonero y Naranjo, en la colonia Paseos del Prado.

La Fiscalía del Estado de Jalisco mencionó que ya hay una denuncia por el robo de un vehículo oficial. Al momento, se desconoce el paradero de la unidad.

Karina Fuerte / N+

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