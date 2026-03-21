Niña se Debate Entre la Vida y la Muerte Tras Ser Atropellada por un Adolescente

Una menor de aproximadamente 12 años fue atropellada en la colonia Colinas de La Normal, en Guadalajara. El hecho ocurrió cuando la pequeña viajaba a bordo de su bicicleta, la cual terminó bajo una camioneta 4x4.

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El accidente ocurrió al costado de una cafetería, donde varias personas atestiguaron lo ocurrido.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo a testigos, observaron a la niña pedalear su bicicleta en un parque aledaño, cuando de repente se dispuso a cruzar la calle sin observas sus costados. Fue ahí, donde posteriormente, la impactó una camioneta conducida por un joven de 17 años. Éste entró en una crisis nerviosa al percatarse de lo ocurrido.

Vecinos y personas que caminaban por la zona, intentaron comunicarse con algún familiar de la víctima al mismo tiempo que realizaban el reporte al número de emergencias para pedir ayuda de paramédicos, quienes a su llegada brindaron las primeras atenciones a la menor confirmando que contaba con distintas lesiones de gravedad; entre ellas, un trauma de cráneo producido luego de golpear el pavimento.

¿Cómo se encuentra la menor?

Debido a este golpe, la menor se debate entre la vida y muerte, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia hasta un hospital de tercer nivel.

La zona fue acordonada por elementos de la Comisaría Municipal de Guadalajara, quienes además mantuvieron retenido al conductor de la camioneta, asimismo esperaron la presencia de un agente del ministerio público quien dictaminó la liberación del joven conductor, aunque la carpeta de investigación seguirá su curso.

Cabe resaltar que en el punto existen cámaras de vigilancia, las cuales podrían ser pieza fundamental para esclarecer lo sucedido.

Jair Bernardino / N+

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