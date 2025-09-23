Se Desarrolla el Huracán Categoría 2 ‘Narda’; ¿Qué Afectaciones Tendrá en Jalisco?

Este martes 23 de septiembre a través de redes sociales de la Conagua se informó que el huracán Narda avanzó a categoría 2.

Huracán Narda generará lluvias en Jalisco. Foto: Protección Civil

¿El huracán Narda representa un riesgo para la población de Jalisco?

Por ahora, no se han identificado zonas de riesgo en territorio mexicano. No obstante, la circulación vinculada a este sistema continuará favoreciendo el ingreso de humedad, lo que podría ocasionar lluvias fuertes en puntos específicos de las regiones costeras de Jalisco, además de vientos con velocidades entre 20 y 30 km/h y oleaje que podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros de altura.

¿Qué hacer en caso de huracán?

Ante la presencia de un huracán, es fundamental conservar la calma y acatar las indicaciones emitidas por las autoridades correspondientes. En caso de recibir una orden de evacuación, esta debe cumplirse de inmediato.

Dentro del hogar, se recomienda ubicarse en una zona segura, alejada de ventanas y puertas, así como desconectar los aparatos eléctricos y cerrar el suministro de gas. Es esencial mantenerse informado a través de una radio portátil con baterías.

Si las condiciones obligan a permanecer en casa, se debe contar con provisiones básicas como agua potable, alimentos no perecederos y un botiquín de primeros auxilios, a fin de afrontar la emergencia de manera segura

