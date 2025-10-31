Se Desata Fuerte Operativo en la Colonia Blanco y Cuéllar en Guadalajara

Diez hombres y una mujer fueron detenidos durante un fuerte operativo de seguridad, cuyo epicentro fue un conjunto habitacional ubicado sobre la calle Pánfilo Pérez, en el cruce con avenida Esteban Alatorre, en la colonia Blanco y Cuéllar de Guadalajara.

Trabajos conjuntos entre agentes de la Fiscalía y personal del área de inteligencia de la Policía de Guadalajara llevaron a las autoridades al sitio mencionado, donde los implicados presuntamente descargaban mercancía robada durante el día.

¿Qué ocurrió tras el operativo contra la banda dedicada al robo de carga pesada?

Los elementos acorralaron a los señalados en su guardia. Tras la captura, fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía en la calle 14. Además, se aseguraron varios vehículos y el producto del atraco.

Efectivos de la Guardia Nacional implementaron un perímetro de seguridad en los alrededores mientras se desarrollaba el intenso operativo.

