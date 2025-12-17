Permanece Cerrada la Carretera a Morelia por Volcadura de Pipa Cargada con Ácido Nítrico

La carretera a Morelia permanece cerrada en el sentido hacia Acatlán de Juárez, luego de la volcadura de una pipa cargada con 27 mil litros de ácido nítrico.

Durante las maniobras para trasladar la unidad, ésta se incendió, lo que obligó a las autoridades a implementar un operativo especial en la zona.

Pipa volcada en Jalisco, carriles se encuentran cerrados. Foto: Protección Civil

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registran personas lesionadas. Sin embargo, el hecho ha generado un gran caos vehicular, ya que existen muy pocas vías alternas para circular, lo que ha provocado largas filas de automóviles y retrasos considerables en el tránsito.

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades tras el accidente en la carretera?

Las autoridades han hecho un llamado a la población para evitar a toda costa la zona del percance y buscar rutas alternas, con el fin de no entorpecer las labores de emergencia.

Al momento, personal especializado realiza trabajos de trasbase del químico para reducir riesgos y garantizar la seguridad. Debido a estas maniobras, la carretera se mantiene cerrada en ambos sentidos hasta nuevo aviso.

