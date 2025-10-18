Hombre Intenta Atropellar a Policías Estatales de Jalisco; Oficial Dispara a Llanta del Auto

Elementos de la Policía del Estado de Jalisco fueron agredidos la tarde de este 18 de octubre por un sujeto que intentó arrollarlos con su vehículo en las inmediaciones de la estación Tetlán de la Línea 2 del Tren Ligero, en la colonia Gigantes, en Guadalajara.

De acuerdo con la corporación, los oficiales realizaban labores de vigilancia en la zona cuando, al salir a su recorrido perimetral, observaron a un hombre que aparentemente consumía bebidas embriagantes sobre la banqueta, frente a una tienda de abarrotes.

Policía dispara a la llanta del vehículo del civil para evitar ser atropellados

Al notar la presencia policial, el individuo corrió y subió a su automóvil. Los agentes le marcaron el alto, pero el conductor hizo caso omiso, encendió el motor e intentó embestirlos. En respuesta, uno de los elementos disparó hacia una de las llantas del vehículo para detener su avance.

A pesar de ello, el hombre logró escapar del sitio. Las autoridades informaron que ya se cuenta con las características del automóvil, las cuales fueron compartidas con el sistema de monitoreo C5 Jalisco para su búsqueda y localización.

