Despiden a Tercera Víctima Mortal de Explosión en Amatitán; Temen por el Futuro de sus Hijos

Familiares despidieron a Arturo Sánchez, tercera víctima de la explosión en Amatitán. Murió por quemaduras graves mientras era atendido.

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Su esposa permanece en estado crítico, mientras la familia enfrenta incertidumbre y otras cuatro personas siguen hospitalizadas.

Con dolor e incertidumbre, así permanece la familia de Arturo Sánchez, la tercera víctima por la explosión en el municipio de Amatitán. Hijo, papá, esposo y hermano, este lunes sus amigos y seres más cercanos le dieron su último adiós. Debido a que su esposa aún permanece internada y en estado crítico de salud, temen por el futuro de sus hijos y qué pasará con ellos en los próximos días.

Dan último adiós a tercera víctima de explosión. Foto: N+

Ante un panorama incierto, piden una indemnización para cubrir los estudios de sus tres hijos. Isaías Casillas, hermano de Arturo, dijo: “No sabemos qué va a pasar con sus hijos, ellos tienen igual que hacer gastos en los traslados de Amatitán a Guadalajara, no sabemos también si les están pidiendo medicamentos. Los tres estudian y tienen gastos”.

¿Cuál es el estado de salud de las víctimas de la explosión en Amatitán?

Arturo Sánchez sufrió quemaduras de tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo, mismas que le provocaron la muerte pese a que permaneció internado en el Hospital Civil de Guadalajara. Aún son cuatro personas más las que permanecen en estado grave de salud por este incidente, entre ellas su cónyuge Griselda Macías.

Pese a las circunstancias, su hermano Isaías mantiene la esperanza de superar la partida de Arturo, quien será recordado como un hombre proveedor y que siempre daba todo por su familia. Isaías Casillas recordó: “Era proveedor, era honesto, era honrado, lo único que le puedo decir es que Dios lo bendiga, que lo reciba donde lo tenga que recibir y nosotros aquí vamos a pedir por él, por su esposa y por sus hijos”.

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