¿Cómo Sacar acta de Nacimiento en Línea en Jalisco 2026?

Actualmente, adquirir un acta de nacimiento es un trámite que se puede realizar completamente de forma digital; sin embargo, muchas personas desconocen que se cuenta con este servicio

Nota relacionada: ¿Cuándo Llegará el Triple Pago de la Beca Rita Cetina a Estudiantes de Jalisco?

Pasos para obtener acta de nacimiento digital en Jalisco

1. Acceder a la plataforma: https://www.miregistrocivil.gob.mx/](https://www.miregistrocivil.gob.mx/

2. Iniciar sesión con su cuenta Llave MX. En caso de no contar con una, en la misma página está la opción de registro.

3. Ingresar los datos personales: puede usar su CURP o capturar su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.

4. Realizar el pago de derechos: el costo del acta en Jalisco es de aproximadamente 95 pesos (puede variar según la forma de expedición).

5. Descargar el acta certificada: ya sea en un documento en formato PDF, que se puede guardar en su dispositivo o imprimir en hoja tamaño carta.

El acta de nacimiento puede tramitarse en línea de forma digital. Foto: N+

¿Cómo adquirir un acta de nacimiento de manera presencial en Jalisco?

De manera presencial, también se puede acudir a una oficialía del Registro Civil y solicitar el acta certificada. Cabe señalar que, además, existen kioscos en distintos puntos donde es posible imprimirlas, lo que hace que obtener este documento oficial sea ahora más fácil para las personas.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: