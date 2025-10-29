Una Empresa de Taxi de Plataforma ya Puede Operar en el Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco

Una empresa de transporte ejecutivo obtuvo una suspensión definitiva que le permitirá operar sin sanciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y en el de Puerto Vallarta, tanto para recoger como para dejar pasaje.

Piso parejo para los taxistas del aeropuerto, porque ellos también tienen que dar el servicio, también merecen tener trabajo, y que haya piso parejo también para los automóviles de plataforma, y que cada persona decida su medio de transporte El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro

Empresa de transporte ejecutivo obtuvo una suspensión definitiva. Foto: N+

El mandatario estatal informó que esta suspensión ya fue notificada a la Guardia Nacional y al Grupo Aeroportuario del Pacífico, quienes deberán acatar la resolución judicial de inmediato.

El acuerdo que tenemos con la Guardia Nacional: la plataforma ya va a poder dejar y recoger también pasaje desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y de Puerto Vallarta sin absolutamente ninguna sanción El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro

¿Qué sigue tras la autorización para que taxis de plataforma operen en los aeropuertos de Jalisco?

Lemus añadió que el siguiente reto será que otras plataformas de transporte ejecutivo obtengan suspensiones similares para poder operar en estos espacios. Con esta medida, se espera reducir los tiempos de espera y los costos, beneficiando principalmente a visitantes y turistas que llegarán a Jalisco, especialmente rumbo al Mundial 2026.

Iliana Gutiérrez / Las Noticias N+

