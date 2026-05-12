Reportan Antecedentes Tras Detención de Hombre por Actos Indebidos Frente a Niños en Guadalajara
Luego de que un hombre fue detenido por hacerse tocamientos frente a dos niños en Guadalajara, vecinos de la zona mencionaron que no era la primera vez que hacía este tipo de actos
Vecinos de la colonia Santa Tere, en Guadalajara, mencionaron que el hombre de 58 años que fue detenido por elementos de la comisaría municipal por hacerse tocamientos delante de dos niños, ya ha mostrado este tipo de comportamientos anteriormente.
“Dicen que una persona se sacó su parte y que se la andaba enseñando a unos niños, y que unos vecinos lo agarraron y le pegaron pedradas y así, y le gritaban que con los niños no, y el sujeto nomás se estaba riendo. Que ya había pasado en ocasiones anteriores que se había escondido entre carros y que le salía a la gente y hacía esas cosas”, mencionó Josué, un vecino de la zona.
Locatarios del barrio de Santa Tere aseguran que no se ha registrado un caso parecido recientemente, por lo que este hecho ocurrido el 11 de mayo los tomó por sorpresa.
“Nosotros llegando al local vimos a una persona herida, en la cara, no nos percatamos qué había pasado, simple y sencillamente vimos nada más las patrullas y a la persona esposada, era todo. Bueno, comentando que la persona ésta estuvo haciendo cosas indebidas frente a niños”, explicó un comerciante del barrio.
De acuerdo con algunos vecinos, este tipo de situaciones no había pasado en la zona, sin embargo, otros mencionan que el ahora detenido habría realizado acciones similares anteriormente.
¿Qué pasará con el hombre detenido?
Las autoridades informaron que el detenido permanece a disposición del Ministerio Público, en espera de que venza el plazo de 48 horas para que sea presentado ante un juez, quien se hará cargo de determinar su situación legal.
Jahir Bernardino / N+ Guadalajara
