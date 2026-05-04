Video del Incendio en Planta de Bachoco en Jalisco: Así se Vio el Fuego en Lagos de Moreno

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco compartió un video del enorme incendio en una planta procesadora de aves en Lagos de Moreno, perteneciente a la empresa Bachoco.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, 3 de mayo de 2026, en un complejo localizado por el camino a La Trinidad, sobre la autopista León–Aguascalientes.

Noticia relacionada: Se Incendia Planta Procesadora de Aves en Lagos de Moreno, Jalisco.

¿Qué sucedió en Lagos de Moreno?

Las autoridades estatales informaron anoche, a las 22:45 horas, que oficiales de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos se trasladaron a la fábrica para apoyar a los bomberos de la región en el combate al siniestro en la fábrica.

De acuerdo con reportes locales, el fuego se propagó muy rápido por el área de calderas, con riesgo de emisión de gases peligrosos porque en el sitio se manejan sustancias como gas LP, amoniaco y productos de limpieza.

🚨 #Atención

Nuestros oficiales de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos acuden en apoyo para trabajar en coordinación con bomberos de la región para atender un incendio registrado en una fábrica ubicada sobre la autopista León–Aguascalientes, en el municipio de Lagos… pic.twitter.com/dBR42vOADZ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) May 4, 2026

Video del fuerte incendio

En el video compartido en redes sociales se pudieron ver las enormes llamas afectando gran parte del inmueble.

Al sitio se trasladaron los distintos servicios de emergencia para controlar el incendio, ocurrido aproximadamente a dos kilómetros del Aeropuerto de Lagos de Moreno.

Se trata de un complejo productivo de Industrias Bachoco que funciona desde 1994; alrededor de la planta no hay zonas residenciales.

Tres personas lesionadas

Más tarde, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que el incendio fue controlado durante la madrugada de este lunes.

Detalló que el incidente se presentó en el área de embarque y almacenamiento de materia prima, donde se llevaron a cabo labores intensivas para evitar la propagación del fuego a otras zonas de la instalación.

Como resultado, indicó, “tres personas resultaron lesionadas por inhalación de amoniaco, quienes fueron atendidas en el lugar y se reportan fuera de peligro”.

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Con información de N+.

spb