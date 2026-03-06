Vinculan a Proceso a 4 Hombres por Motín y Fuga en Prisión de Ixtapa, en Puerto Vallarta

La Vicefiscalía en Investigación Regional consiguió que un juez de control vinculara a proceso a cuatro hombres señalados como partícipes en el violento motín y fuga registrados el 22 de febrero en una prisión con sede en la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta.

Se trata de José Refugio ‘N’, Sergio Alejandro ‘N’, Sergio ‘N’ y José Alfredo ‘N’, quienes ahora están enfrentando cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, evasión de presos y daños en las cosas.

La captura de estos hombres se logró gracias a un despliegue operativo de precisión tras los eventos del 22 de febrero, donde la coordinación entre diferentes corporaciones permitió su ubicación y detención.

Al mismo tiempo, el trabajo ministerial ayudó para reforzar la carpeta de investigación, integrando pruebas periciales y testimoniales que acreditaron la participación directa de estos hombres vinculados a proceso en los ataques contra el personal de custodia y los daños al patrimonio del estado.

¿Qué fue lo que pasó en Puerto Vallarta relacionado a los vinculados?

Las investigaciones arrojaron que alrededor de las 8:47 de la noche, el 22 de febrero, se registró un ataque coordinado desde el exterior e interior del reclusorio. Afuera llegó un vehículo color blanco, polarizado, y quienes iban a bordo, dispararon a los guardias de la aduana vehicular, hiriendo a un custodio, y dentro, los imputados, supuestamente iniciaron un motín.

Cuando intentaron escapar, los cuatro señalados subieron a dos vehículos particulares que estaban dentro del reclusorio, y al salir, atropellaron a custodios: quien ya había sido herido a disparos y a su compañero que lo apoyaba, causándole la muerte a este último. También dañaron cuatro vehículos de la Secretaría de Administración de Jalisco.

Tras su detención, fueron llevados ante un juez de control que valoró las pruebas aportadas por esta representación social y determinó que había elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva oficiosa por un año

