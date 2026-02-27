Recapturan a Otro Reo de los 23 que Escaparon del Penal de Puerto Vallarta; Suman 5 Detenidos

La Secretaría de Seguridad de Jalisco recapturó a Christyan 'N', uno de los reos que escaparon del Penal de Puerto Vallarta el 22 de febrero, durante la ola de violencia en el estado.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría asesinado a un periodista de Londres, quien estaba avencindado en el puerto, luego de ganarse su confianza a través de engaños. Tras cometer el delito, enterró el cuerpo y robó su vehículo.

Por estos hechos, el reo había sido sentenciado a 20 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y robo calificado.

Cabe señalar que con esta captura, ya son cinco los fugados que han sido localizados nuevamente por las autoridades.

¿Cómo fue la recaptura de los primeros 4 reos?

Fue el 26 de febrero cuando el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante un operativo recapturaron a cuatro reos del Penal de Puerto Vallarta.

Este operativo fue dirigido por el Gabinete de Seguridad, así como autoridades de Jalisco, mientras que las investigaciones correspondientes continúan.

Redacción N+ Guadalajara

