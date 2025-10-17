Mujer es Vinculada a Proceso por Trata de Personas; Explotaba Presuntamente a su Hija en Jalisco

Una mujer identificada como Laura ‘N’, fue vinculada a proceso por el delito de trata de personas, luego de que utilizó a su propia hija para ejercer este delito.

Noticia relacionada: Hombre es Detenido por Supuesto Abuso Contra su Sobrino en Tlajomulco

La mujer vinculada a proceso ahora tendrá que permanecer en prisión preventiva oficiosa durante un año como medida cautelar y tres meses más para su investigación complementaria.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que la mujer había sido capturada desde el 13 de octubre, al ser señalada como al principal responsable de ofrecer a su hija a distintos hombres en su propio domicilio, ubicado en la colonia Nueva San Miguel Cuyutlán, en Tlajomulco de Zúñiga, a cambio de dinero o drogas.

De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco, esta situación ocurrió en diferentes ocasiones entre los años 2021 y 2022.

Detienen a hombre por presunto abuso contra su sobrino en Tlajomulco

Un hecho similar ocurrió en agosto de este año, cuando la Fiscalía de Jalisco detuvo a un hombre en Tlajomulco después de que supuestamente abusó sexualmente de su sobrino e incluso grabó videos para compartirlos en internet aparentemente en la parte llamada ‘Dark Web’, generalmente usada para actividades ilegales.

El sujeto detenido fue identificado como Alfredo Salvador ‘N’, de 38 años, y fue interceptado durante un cateo dentro de una finca en la colonia Galaxia la Noria, en la calle Condominal Marbella.

La mamá del niño de seis años también fue detenida por las autoridades, con la intención de realizar una investigación para esclarecer los hechos.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: