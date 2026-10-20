Encuentran Restos Humanos Cerca de las Vías del Tren en la Colonia 10 de Mayo en León

Este lunes alrededor de la 1:00 de la tarde habitantes de la colonia 10 de mayo de León realizaron el hallazgo de restos humanos a un lado de las vías del tren en León.

Fue entre montones de basura donde abandonaron bolsas plásticas con el cuerpo de aparentemente una persona.

La Central de Emergencias 911 recibió a denuncia que fue canalizada a distintas corporaciones para que acudieran al lugar.

Policías Municipales se encargaron de acordonar la zona para que se llevaran a cabo las diligencias necesarias.

Paramédicos solamente acudieron para confirmar la existencia de los restos e informar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

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Agentes de Investigación Criminal, acudieron a levantar las pesquisas que den apertura a una carpeta de investigación y así esclarecer los hechos.

Integrantes del Servicio Médico Forense, levantaron los restos y los trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, para determinar su identidad y causas de muerte.