Homicidios

Encuentran Restos Humanos Cerca de las Vías del Tren en la Colonia 10 de Mayo en León

Vecinos de la zona fueron quienes realizaron el hallazgo y dieron aviso a las autoridades para que levantaran a la víctima

Encuentran Restos Humanos Cerca de las Vías del Tren en la Colonia 10 de Mayo en León.Encuentran Restos Humanos Cerca de las Vías del Tren en la Colonia 10 de Mayo en León. Foto: N+

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Autoridades se encargaron de asegurar el área y de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho.

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