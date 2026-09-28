Seguridad

Detecta Perro Policía Más de Mil Dosis de Droga a un Hombre en Calles de León

El operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública tuvo lugar en la colonia Parques de San Juan

El detenido y la droga fueron presentadas ante las autoridades.Foto: @FSPE

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Gracias a un perro policía, se incautan mil dosis de droga a un joven de 22 años

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