Detecta Perro Policía Más de Mil Dosis de Droga a un Hombre en Calles de León

Un hombre que presentaba una conducta sospechosa fue detenido gracias al apoyo de un perro policía de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato. Ahí se le encontraron al hombre más de mil envoltorios de droga

De acuerdo al parte informativo de la (FSPE) Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando realizaban un patrullaje de rutina por la colonia Parques de San Juan.

En cierto momento, al transitar por la calle Parques Galápagos, los elementos detectaron la actitud sospechosa de un hombre, quien metros más adelante fue interceptado para realizarle un par de preguntas.

En ese momento la Unidad Canina K9 de nombre Evetke, de inmediato detectó algo sospechoso en la bolsa que llevaba el hombre, por lo que se procedió a realizarle una inspección sobre sus pertenencias.

Ahí, se detectó que el hombre transportaba 120 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana, equivalentes aproximadamente a mil 200 dosis; 10 envoltorios con una sustancia granulada con características del cristal, equivalentes aproximadamente a 30 dosis.

Ante ello, se procedió a la detención de Sergio “N”, de 22 años, que, junto con las sustancias quedaron a disposición del Ministerio Público en León.

Los integrantes de las FSPE detectaron a una persona que portaba una bolsa de plástico. Evetke realizó un marcaje positivo.