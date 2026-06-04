Abandonan Vehículo con Cuerpos en Inmediaciones del Congreso de Guerrero

El vehículo donde fueron hallados cuatro cuerpos fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía de Guerrero

Abandonan Vehículo con Cuerpos en Inmediaciones del Congreso de GuerreroServicios periciales en Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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Las autoridades aseguran que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y dar con los involucrados

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