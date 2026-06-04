Abandonan Vehículo con Cuerpos en Inmediaciones del Congreso de Guerrero

La Fiscalía de Guerrero dio a conocer el hallazgo de un vehículo con personas sin vida sobre el bulevar Vicente Guerrero, en el municipio de Chilpancingo, en inmediaciones del Congreso local.

¿Cuántos cuerpos fueron abandonados cerca del Congreso de Guerrero?

Las autoridades de Guerrero precisaron, a través de un comunicado, que al interior del vehículo abandonado fueron localizadas cuatro personas sin vida.

Por estos hechos, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se desplegaron elementos ministeriales y periciales para el esclarecimiento del caso.

Resguardan vehículo en instalaciones de Servicios Periciales

Se precisó que el vehículo donde fueron hallados cuatro cuerpos fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía de Guerrero.

Las autoridades aseguran que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y dar con los involucrados.

HVI