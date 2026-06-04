La Cancha que Rompe el Piso Parejo: Arte y Fútbol para Visibilizar la Desigualdad en México

La obra interactiva de Priscilla Monge convierte una cancha de futbol en una reflexión sobre la desigualdad social

La cancha muestra obstáculos que simbolizan la desigualdadFoto: maz.zapopan.gob.mx

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Más del 38% de niñas, niños y adolescentes en México viven en pobreza multidimensional, según datos citados en el proyecto

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