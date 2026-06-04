La Cancha que Rompe el Piso Parejo: Arte y Fútbol para Visibilizar la Desigualdad en México

Una cancha de fútbol suele representar igualdad de condiciones, reglas compartidas y oportunidades para todos. Sin embargo, una nueva instalación artística presentada en el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, busca demostrar que en la vida real las condiciones no son las mismas para todas las personas. La obra interactiva “Canchas Desiguales”, creada por la artista costarricense Priscilla Monge, transforma un espacio deportivo en una poderosa reflexión sobre la desigualdad social que afecta a millones de mexicanos.

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de Monterrey y Fundación Televisa, y se exhibirá de manera simultánea en tres de las ciudades que serán sede de importantes eventos futbolísticos este verano: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. A través de una experiencia física y visual, la instalación invita a cuestionar las diferencias de oportunidades que existen desde la infancia.

Una cancha con obstáculos que cambia por completo la forma de jugar

A diferencia de un campo de fútbol convencional, “Canchas Desiguales” incorpora desniveles, colinas y obstáculos que alteran el movimiento de quienes la recorren. La experiencia busca que los participantes comprendan de forma tangible cómo las circunstancias de origen pueden influir en el desarrollo de una persona.

La propuesta artística parte de una idea sencilla pero contundente: no todas las personas comienzan el juego desde el mismo punto. Mientras algunos avanzan sobre una superficie estable, otros deben superar barreras adicionales para alcanzar los mismos objetivos.

La artista Priscilla Monge explicó que su trabajo surge de experiencias que la llevan a cuestionar la realidad y responder mediante el arte.

Priscilla Monge, artista costarricense reconocida por abordar problemáticas sociales en sus obras, compartió la motivación detrás de este proyecto.

“Mi proceso de trabajo es a través de lo que llamo encuentros, son situaciones o eventos que hacen que yo cambie mi forma de pensar, que me incomoden a tal punto que yo tenga que responder con arte”.

La cifra que refleja el tamaño del desafío en México

La instalación cobra especial relevancia al considerar los datos sobre desigualdad y pobreza en el país. De acuerdo con cifras citadas durante la presentación del proyecto, más del 38% de niñas, niños y adolescentes en México viven en condiciones de pobreza multidimensional, una situación que combina carencias en áreas como educación, salud, alimentación, vivienda o acceso a servicios básicos.

Este contexto convierte a la cancha en una representación física de una realidad que millones de familias enfrentan diariamente. El mensaje busca generar empatía y conciencia sobre los obstáculos que muchas personas deben superar para acceder a oportunidades similares.

Sharon Fastlicht Kurain, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Televisa, destacó el valor educativo y social de la intervención.

“Esta cancha cumple con el objetivo de llevar el mensaje que la vida no es pareja para todos y es una manera muy táctica y visible para enseñarle a niños, adolescentes y adultos que la desigualdad es real y no es lo mismo darlo en piso parejo que en montículos de por medio".

La experiencia también pone de relieve cómo las personas encuentran formas de adaptarse a las dificultades, colaborar y continuar avanzando incluso cuando las condiciones son adversas.

El mensaje que busca hacer visible lo que muchas veces pasa desapercibido

Más allá de su propuesta artística, “Canchas Desiguales” pretende abrir una conversación sobre las barreras que suelen permanecer ocultas en la vida cotidiana. La obra muestra que factores como el entorno familiar, el nivel socioeconómico o el acceso a recursos pueden influir significativamente en las oportunidades de cada persona.

Adrián de la Garza Santos, presidente municipal de Monterrey, señaló que la instalación permite comprender de forma directa cómo las diferencias sociales impactan la vida diaria.

“La gente podrá entender que la cancha no es pareja para todos, que el día a día, la vida, se vive diferente en cada familia y en cada persona, dependiendo el nivel, el espacio en el que estén".

El recorrido invita a reflexionar sobre una realidad compleja: aunque todos participan en el mismo juego, no todos enfrentan el mismo terreno.

¿Dónde y cuándo se puede visitar “Canchas Desiguales”?

La instalación estará abierta al público del 4 de junio al 31 de julio de 2026 en tres sedes del país:

Monterrey, Nuevo León: Macroplaza, frente al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Zapopan, Jalisco: Museo de Arte de Zapopan.

Ciudad de México (CDMX): Museo Tamayo.

La entrada permitirá a los visitantes experimentar de primera mano una propuesta que utiliza el fútbol, uno de los deportes más populares del país, para visibilizar una de las problemáticas sociales más persistentes de México: la desigualdad de oportunidades.