Dos Aviones Militares Chocan Durante Espectáculo Aéreo en Idaho, EUA

Equipos de emergencia respondieron este domingo a un accidente relacionado con aeronaves durante un espectáculo aéreo en una base militar del oeste de Idaho, informaron autoridades locales.

La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home señaló en una publicación en redes sociales que fue cerrada temporalmente tras el incidente, ocurrido durante el Gunfighter Skies Air Show. La base indicó que los equipos de respuesta acudieron al lugar y que ya se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

Choque en el aire

Testigos aseguraron haber visto a dos aviones estrellarse, mientras que videos difundidos en internet muestran cuatro paracaídas desplegándose en el cielo mientras las aeronaves colisionan y caen.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información adicional sobre posibles víctimas o las causas del incidente, indicó una persona que atendió el teléfono en la oficina de asuntos públicos del Ala de Caza 366.

Los organizadores del espectáculo aéreo describen el evento como una celebración de la historia de la aviación y una exhibición de las capacidades modernas de la Fuerza Aérea, con demostraciones de vuelo y actividades para el público.

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