Suspenden Velorios y Reuniones Públicas en el Congo por Brote de Ébola

La provincia oriental Ituri, de la República Democrática del Congo (RDC), considerada la más afectada por el brote de ébola, prohibió los funerales este viernes 22 de mayo de 2026, un día después de que los residentes se enfrentaran con la policía al intentar recuperar el cuerpo de una víctima.

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"Las reuniones públicas, manifestaciones y fiestas se limitan a un máximo de 50 personas", indicó el gobernador de Ituri, Luboya N'Kashama Johnny, en un comunicado.

Además, se ordenó que los entierros se realicen "bajo estricto respeto" de los protocolos sanitarios, y se cancelan los traslados de cadáveres entre territorios.

Prohíben transportar cadáveres en moto

Asimismo, se prohibió transportar cadáveres en moto, en vehículos privados, en transportes públicos o por cualquier otro medio, tarea que solo podrán hacer las ambulancias del equipo de respuesta.

El campeonato de futbol de Ituri fue cancelado, y se instalarán puntos de control, de toma de temperatura y de desinfección en todas las entradas y salidas de las zonas afectadas por el decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

También se publicaron medidas de prevención y de higiene "obligatorias" como lavarse las manos regularmente con agua limpia y jabón o utilizar gel hidroalcohólico en los lugares públicos.

Adoptan la sana distancia

Igualmente, instó a respetar una distancia mínima de dos metros entre las personas y evitar cualquier contacto físico innecesario y con personas enfermas, fallecidas o sospechosas de estar infectadas por el virus del Ébola.

También ordenó instalar dispositivos de lavado de manos en los lugares públicos; cocinar bien los alimentos, en particular la carne de caza; y colaborar con los equipos médicos de respuesta.

El gobernador publicó otra orden para prohibir "formalmente" la práctica de la automedicación o el aislamiento en el domicilio sin autorización médica.

Por último, pidió contactar "inmediatamente" con los equipos de respuesta cuando una persona presente una fiebre alta de inicio que no responda a ningún tratamiento; sufra una hemorragia, diarrea con sangre o hematuria; o en caso de que una persona fallezca repentinamente.

El brote corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses.

Fuera de RDC, Uganda confirmó dos casos (importados de RDC) en Kampala, de los que uno acabó muriendo, y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

La OMS declaró el pasado domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

¿Cómo se contagia el ébola?

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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Con información de N+

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