Al Menos 10 Tiroteos en Austin, Texas Dejan Cuatro Heridos y Dos Detenidos

Dos personas fueron detenidas y un tercer sospechoso seguía prófugo este domingo tras una serie de al menos 10 tiroteos aleatorios registrados durante el fin de semana en Austin, Texas, informaron autoridades locales.

Los ataques ocurrieron entre la noche del sábado y la mañana del domingo y dejaron un saldo de cuatro personas heridas: una de gravedad y tres con lesiones menores, de acuerdo con la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

Algunos de los incidentes ocurrieron en estaciones de bomberos, lo que llevó a las autoridades a ordenar que residentes de una amplia zona del sur de la ciudad permanecieran resguardados en sus hogares mientras continuaba el operativo de búsqueda. La alerta fue levantada posteriormente, luego de que dos sospechosos quedaron bajo custodia, informó el Departamento de Policía de Austin en una publicación en X.

UPDATE: the suspects may now be traveling in a White KIA optima https://t.co/2CpB2mWYk1 — Austin Police Department (@Austin_Police) May 17, 2026

Tiroteos aleatorios

Según Davis, los sospechosos aparentemente robaban vehículos para desplazarse por distintos puntos de la ciudad y habrían utilizado al menos cuatro automóviles distintos.

“No tenemos ningún motivo específico identificado. De hecho, estas acciones parecen ser aleatorias”, declaró el alcalde de Austin, Kirk Watson. “Parece que, como parte de esto, las personas están cambiando de vehículo”. Las autoridades continúan la búsqueda del tercer implicado y mantienen abierta la investigación sobre los ataques.

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