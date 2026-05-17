Trump Advierte que Irán Será “Aniquilado” si No Acepta el Acuerdo de Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente este domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.

Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, iniciado el 28 de febrero, continúa siendo lejana. “Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

Los emisarios de ambos países no mantienen conversaciones directas desde una reunión celebrada en Pakistán a mediados de abril. Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán ya había lanzado una advertencia a Washington.

El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, afirmó que si Irán vuelve a ser atacado, el ejército estadounidense enfrentará “escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos”. Por su parte, el vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Hajibabaei, aseguró que si las instalaciones petroleras iraníes son atacadas, Teherán responderá golpeando instalaciones energéticas en la región.

Muertes, bloqueo y pérdidas para todos

La guerra ha provocado además un bloqueo de facto del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, y ha arrastrado a Israel y Líbano a un conflicto paralelo cada vez más mortífero.

Teherán, principal aliado del grupo libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en Líbano como condición para firmar la paz con Trump. Un oficial militar israelí aseguró este domingo que Hezbolá lanzó cerca de 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, pese a que ambos países habían acordado prorrogar el alto el fuego.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños. Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes desde el inicio de la guerra han dejado más de 2,900 muertos en Líbano, incluidos 400 desde el comienzo de la tregua el pasado 17 de abril.

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