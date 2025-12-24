Trump Desea Feliz Navidad a Aliados y Opositores, Incluyendo los Que Quieren "Destruir EUA"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó esta noche una feliz Navidad a "todos", incluyendo a los detractores que hacen "todo lo posible por destruir" a su país.

Vía Truth Social, el mandatario estadounidense calificó a los opositores de Estados Unidos como "escoria de izquierda radical".

Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente

Además, Trump afirmó que los aranceles le han dado al país billones de dólares en "crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido".

Trump también aprovechó para señalar que Estados Unidos ya no tiene "fronteras abiertas", ni hombres participando en deportes femeninos, así como "personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil".

En su mensaje, el mandatario también destacó las cifras de delincuencia "más bajas en décadas", cero inflación y un producto interno bruto del 4.3%, "dos puntos mejor de lo esperado".

