Arribó a México Mary Simon, Gobernadora General de Canadá, para Reunirse con Claudia Sheinbaum 

La tarde de este lunes 19 de enero, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien realiza una visita oficial a nuestro país para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el martes 20 de enero.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presencia de Mary Simon estrechará más los lazos entre los pueblos de México y Canadá, en seguimiento a la visita realizada por el primer ministro Mark Carney, en septiembre del 2025.

En el recibimiento oficial a la funcionaria estuvieron, además del canciller mexicano, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

Mary Simon, quien cumple funciones de jefa de Estado desde el 2021, es la primera gobernadora general indígena de Canadá en la historia, con una agenda activa en las áreas de reconciliación social, especialmente con pueblos indígenas, salud mental, bienestar, diversidad, inclusión, naturaleza y medio ambiente.

Mark Carney, primer ministro canadiense, visitó México hace unos meses

En septiembre pasado, Mark Carney, primer ministro de Canadá, se reunió con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Mark Carney señaló que México es el tercer socio comercial más importante de Canadá y que su visita era “para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”.

El primer ministro de Canadá señaló entonces que “en el cambiante panorama global actual, estamos enfocados en profundizar nuestra relación con México para crear buenas carreras para nuestros trabajadores, fortalecer las cadenas de suministro y desarrollar resiliencia económica en nuestras naciones”.

