Acusan de 59 Cargos a Atacante de Sídney; Incluyen 15 Delitos de Asesinato y Uno de Terrorismo.

La Policía de Australia presentó 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el tiroteo masivo ocurrido el domingo 14 de diciembre en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

El otro pistolero, su padre Sajid Akram, de 50 años, murió en un intercambio de disparos con la policía en el lugar. El atacante fue acusado en un hospital de Sídney, donde fue internado tras resultar lesionado en el enfrentamiento con las autoridades.

Los cargos incluyen uno de asesinato por cada víctima fallecida.

Noticia relacionada: "Fue un Baño de Sangre": Testigo Narra lo que Vio en Tiroteo Masivo de Bondi Beach en Sídney

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas, con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad", indicó el departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur sobre el ataque perpetrado durante una festividad judía.

Los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por ISIS, una organización terrorista catalogada en Australia

Video: Australia Decreta Luto Nacional por la Muerte de 16 Personas en Ataque Terrorista en Playa de Sídney.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.

Noticia relacionada: Tiroteo Masivo en Sídney Fue Ataque Terrorista Contra Comunidad Judía, Dice Policía de Australia

¿Cuáles son los cargos?

Entre las acusaciones figuran exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio, según señalaron las autoridades en un comunicado.

Cometer acto terrorista

15 cargos de asesinato

40 cargos por causar lesiones o lesiones corporales graves a una persona con intención de asesinarla

Disparar un arma de fuego, etc., con la intención de causar lesiones corporales graves

Provocar la exhibición pública de símbolos de organizaciones terroristas prohibidas

Colocar explosivos en el edificio o cerca de él con la intención de causar daños

Video: "Salió por Café y Terminó como Héroe": Musulmán Salvó Muchas Vidas en Australia.

Noticia relacionada: Héroe en Tiroteo de Australia: Hombre Derriba y Desarma a Sujeto Durante Ataque

¿Quiénes fueron las víctimas?

El ataque, que se prolongó durante unos nueve minutos, dejó 15 víctimas mortales de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de las cuales doce han sido identificadas oficialmente hasta el momento.

En su comunicado de este miércoles, la policía indicó que 41 personas, incluidos cuatro niños, fueron trasladadas al hospital.

Agregó que, actualmente, hay 20 pacientes que continúan recibiendo atención en varios hospitales de Sídney.

Los fallecidos aún están en proceso de ser identificados formalmente; sin embargo, la policía cree que sus edades oscilan entre los 10 y los 87 años

De los dos oficiales heridos, el agente se encuentra en condición crítica, pero estable, mientras que el agente en período de prueba se encuentra en condición estable, afirmó la autoridad.

Video: Tiroteo Dejó 11 Muertos y 29 Heridos en Evento Judío en Bondi Beach, Australia.

Noticia relacionada: ¿Quiénes Son los Atacantes de Atentado Terrorista en Australia? Uno se Vinculó a Estado Islámico

Atacantes ligados a ISIS

Durante el ataque, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del acusado, murió tras ser abatido por la policía en el lugar de los hechos, al ser señalado como segundo hombre armado.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió de que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células islamistas.

Historias recomendadas:

Con información de AGENCIAS

ASJ