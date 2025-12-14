Autores del Ataque Australia son Padre e Hijo, Informa la Policía

La policía australiana confirmó que los autores del ataque en la playa de Sídney, durante un festival judío, son padre e hijo y que uno de los dos fue abatido y el otro se encuentra grave en un hospital. Asimismo, reiteraron que el taque fue un acto de terrorismo y de antisemitismo.

El tiroteo masivo dejó al menos 16 personas muertas y cerca de 40 resultaron heridas, según la actualización de las autoridades.

"La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer", dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.

En el comunicado, la policía no especificó si el balance incluye a uno de los atacantes, que murió durante la balacera.

La violencia estalló en el evento conocido como “Janucá junto al Mar”, realizado al final de un caluroso día de verano en Australia, en el que miles de personas habían acudido a la playa.

Los australianos elevaron a "héroe" a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas en el peor tiroteo masivo en este país en años.

El medio local 7News identificó al "héroe" como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de fruta, que habría resultado herido de dos balazos y se encuentra hospitalizado.

