Hombre Mata con Un Cuchillo a Una Mujer en el Centro Pokémon de Tokio, Japón
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El agresor murió tras suicidarse con el arma con la que asesinó a la empleada de una tienda de productos Pokémon en un centro comercial de Ikebukuro, en Tokio
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La empleada de una tienda de productos Pokémon, la más grande del mundo dedicada a la franquicia, fue apuñalada este jueves 26 de marzo de 2026 en un centro comercial de Tokio.
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El presunto agresor también falleció tras suicidarse, lo que conmocionó a los compradores durante las vacaciones de primavera en Japón.
Los reportes policiacos aseguran que la mujer, de unos 20 años, fue apuñalada en el cuello a las 19:16 hora local en un centro comercial por un hombre también de unos 20 años, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.
Ambos jóvenes fueron declarados muertos en el hospital en menos de una hora, indicó la policía.
¿Qué se sabe del ataque en el mayor centro Pokémon?
El agresor entró solo y, tras pasar el mostrador, golpeó repetidamente a la empleada en el cuello con el arma blanca, para luego atacarse a sí mismo. Ambos fueron trasladados al hospital, donde fallecieron aproximadamente una hora después.
- En el momento del ataque, la tienda estaba abierta y concurrida, con más de 100 clientes, incluyendo familias con niños y turistas extranjeros.
Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer el móvil del crimen. Según fuentes de la investigación, ya se habían presentado denuncias sobre las dos personas involucradas.
The Pokémon Company anunció el cierre de la tienda y las actividades relacionadas, explicando que la decisión se tomó "para garantizar la plena cooperación con la policía y proteger el bienestar físico y mental del personal", y pidió disculpas por las molestias ocasionadas a los clientes.
【お知らせ】— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) March 26, 2026
ポケモンセンターメガトウキョー・ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェは、3月26日（木）に発生いたしました事件に伴い、当面の間休業いたします。
皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。https://t.co/A1eK2dtec6
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Con información de N+
HVI