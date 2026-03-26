La empleada de una tienda de productos Pokémon, la más grande del mundo dedicada a la franquicia, fue apuñalada este jueves 26 de marzo de 2026 en un centro comercial de Tokio.

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El presunto agresor también falleció tras suicidarse, lo que conmocionó a los compradores durante las vacaciones de primavera en Japón.

Una ambulancia lleva los cuerpos de las personas heridas mortalmente en una tienda de Japón. Foto: Reuters

Los reportes policiacos aseguran que la mujer, de unos 20 años, fue apuñalada en el cuello a las 19:16 hora local en un centro comercial por un hombre también de unos 20 años, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.

Ambos jóvenes fueron declarados muertos en el hospital en menos de una hora, indicó la policía.

¿Qué se sabe del ataque en el mayor centro Pokémon?

El agresor entró solo y, tras pasar el mostrador, golpeó repetidamente a la empleada en el cuello con el arma blanca, para luego atacarse a sí mismo. Ambos fueron trasladados al hospital, donde fallecieron aproximadamente una hora después.

Equipos de emergencia en Japón tras ataque con cuchillo. Foto: Reuters

En el momento del ataque, la tienda estaba abierta y concurrida, con más de 100 clientes, incluyendo familias con niños y turistas extranjeros.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer el móvil del crimen. Según fuentes de la investigación, ya se habían presentado denuncias sobre las dos personas involucradas.

The Pokémon Company anunció el cierre de la tienda y las actividades relacionadas, explicando que la decisión se tomó "para garantizar la plena cooperación con la policía y proteger el bienestar físico y mental del personal", y pidió disculpas por las molestias ocasionadas a los clientes.

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Con información de N+

HVI