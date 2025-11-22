Deja al Menos 9 Muertos y Cientos de Heridos un Terremoto de Magnitud 5.5 en Bangladesh

Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió el viernes el noreste de Daca, la capital de Bangladesh, y dejó al menos nueve personas muertas y más de 300 heridas, según el nuevo balance informado por la oficina de prensa del gobierno interino.

El sismo se produjo a las 10:38 hora local (04:38 GMT) cerca de la ciudad de Narsingdi, ubicada aproximadamente a 33 kilómetros de la concurrida capital bangladesí, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este país asiático cuenta con una población de 170 millones de habitantes.

El Departamento Meteorológico de Bangladesh reportó a su vez un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en la ciudad de Madhabdi, en el distrito de Narsingdi. El organismo precisó que el temblor se sintió durante 26 segundos.

El balance de víctimas representa un incremento significativo respecto a cifras anteriores, que reportaban seis muertos y un centenar de heridos.

El director del centro indio de sismología, OP Mishra, indicó a la agencia AFP que el terremoto también se sintió hasta en la ciudad india de Calcuta, situada aproximadamente 300 kilómetros al oeste de Daca.

Personas lloraban en las calles de Bangladesh

Periodistas de AFP fueron testigos de escenas de personas llorando en las calles de la capital bangladesí, mientras otras se mostraban conmocionadas por el evento sísmico.

Entre las víctimas heridas figuran estudiantes universitarios y trabajadores de una fábrica, señaló el jefe del gobierno provisional, Muhammad Yunus, en un comunicado. El Ministerio de Salud informó que dos niños se encuentran entre las personas fallecidas.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en el barrio de Armanitola, en las afueras de Daca, donde tres personas, incluido un niño, murieron al caer la barandilla de un edificio de ocho pisos ubicado frente a una carnicería.

El sistema del USGS que proporciona evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos, había estimado la posibilidad de que se produjeran "muertes significativas" y daños materiales.

El terremoto provocó pánico generalizado entre los habitantes de la zona. Muchas personas se encontraban en sus casas durante su día libre cuando escucharon una fuerte explosión y salieron corriendo hacia el exterior en busca de seguridad.

Las autoridades bangladesíes continúan evaluando los daños y atendiendo a las personas afectadas por este sismo que sacudió la región durante el mediodía del viernes.

