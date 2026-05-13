Disparos en el Senado: Autoridades Intentan Detener a Legislador Buscado por Corte Internacional

Este miércoles 13 de mayo de 2026, se escuchó una ráfaga de disparos en el Senado de Filipinas, donde las autoridades han intentado detener a un senador buscado por la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad.

Así lo dieron a conocer testigos y un periodista de la agencia de noticias AP, aunque no se determinó de inmediato qué ocasionó los balazos ni si hubo lesionados.

En el Senado filipino, el legislador Ronald dela Rosa se ha mantenido bajo custodia protectora de senadores aliados, mientras las autoridades intentaban detenerlo y, posiblemente, entregarlo posteriormente a la CPI.

Confirman disparos

Alan Cayetano, presidente del Senado, dijo a periodistas en la sede legislativa que el personal de seguridad del edificio le informó que se habían producido disparos, pero no dio más detalles.

“Los ánimos están muy caldeados aquí (…) Este es el Senado de Filipinas y, al parecer, estamos siendo atacados”, dijo Cayetano.

Orden de detención contra senador

Cabe señalar que el pasado lunes, la CPI hizo pública una orden de detención contra Dela Rosa.

Se trata de un exjefe de la policía nacional que fue el primero en aplicar las medidas antidroga del entonces presidente Rodrigo Duterte, en las que murieron miles de sospechosos, en su mayoría de delitos menores.

La orden —que originalmente se emitió en noviembre— acusa al senador del crimen contra la humanidad de asesinato de “no menos de 32 personas” entre julio de 2016 y finales de abril de 2018, cuando dirigía la policía nacional.

El senador de 64 años dijo que impugnará la orden de detención y afirmó que agotará todas las vías legales.

Pero además, instó a sus seguidores a reunirse en el Senado para impedir su detención. Los agentes de la Oficina Nacional de Investigación intentaron aprehenderlo desde el lunes, pero Dela Rosa logró correr hacia la sala plenaria del Senado y pidió ayuda a sus colegas senadores.

Cayetano afirmó entonces que denunciaría a los agentes del Gobierno implicados por desacato.

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Con información de AP.

spb