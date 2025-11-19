Máximo Nivel de Alerta por Erupción de Volcán Semeru; Está en Erupción Casi Continua desde 1957

La agencia vulcanológica de Indonesia elevó al máximo nivel de alerta por la erupción del volcán Semeru, la montaña más alta de la isla de Java.

El volcán expulsó nubes de ceniza hasta 2 kilómetros por encima del pico de la montaña por lo que se delimitó una zona de exclusión de un radio de 8 kilómetros desde el cráter, 20 km desde la cima hacia el sureste y 500 m desde las orillas de la cuenca del Kobokan.

Noticia relacionada: Erupción en Forma de Ala: Video de la Lava que Salió del Volcán Kilauea

Semeru, es uno de los volcanes más activos de Indonesia y se encuentra en el extremo sur de un macizo volcánico que se extiende hacia el norte hasta la caldera Tengger.

La Junta Nacional de Protección Ambiental (BNPB) indicó que las comunidades de Supit Urang y Oro-Oro Ombo, en el subdistrito de Pronojiwo, y Penanggal, en el subdistrito de Candipuro, se vieron afectadas, por lo que se evacuaron a aproximadamente 300 residentes.



Datos sobre el volcán Semeru

El volcán también es conocido como Mahameru (Gran Montaña).

Las frecuentes erupciones de los siglos XIX y XX estuvieron dominadas por explosiones del cráter de la cima.

Semeru ha estado en erupción casi continua desde 1967.

Más de 500 personas han muerto por las erupciones de Semeru durante los últimos 30 años.

VIDEO: Volcán Popocatépetl Lanza Fumarola; Así fue el Momento

El volcán Semeru es estratovolcán, o volcán compuesto, es decir, se compone por un cono volcánico grande y de laderas empinadas.

Formado por erupciones explosivas y efusivas. Estos volcanes se caracterizan por su forma simétrica y capas de lava solidificada, ceniza y otros restos volcánicos

Los estratovolcanes representan un peligro significativo para las comunidades cercanas por caída de ceniza, lava y gases volcánicos.

Historias recomendadas: