Explota un Coche Frente a la Embajada de Estados Unidos en Ereván, Armenia

Un vehículo explotó este jueves frente a la embajada de Estados Unidos en Ereván, capital de Armenia, según informaron medios locales. Hasta el momento no se ha confirmado información sobre posibles víctimas del suceso.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de una de las misiones diplomáticas estadounidenses más grandes del mundo, ubicada en un país que comparte frontera con Irán.

Incendio y corte de tráfico tras la explosión

De acuerdo con el portal armenio Shamshyan.am, la explosión provocó un incendio en el lugar de los hechos, al que acudieron de inmediato equipos de bomberos. Como medida de seguridad, el tráfico vehicular en la zona afectada fue cortado temporalmente para proteger a los conductores.

La policía busca al dueño del vehículo

La policía armenia trabaja en el lugar para identificar al propietario del coche y determinar las causas que originaron la explosión. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento sobre el origen del incidente.

La explosión ocurrió en una jornada de especial relevancia para las relaciones entre Armenia y Estados Unidos: el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se encontraba este jueves en Washington para asistir a la primera reunión de la Junta de la Paz, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Con información de EFE.

