Foto de la Hija de Kim Jong-un: Reaparece la Posible Heredera del Régimen de Corea del Norte

Este martes, 16 de diciembre de 2025, la agencia estatal de noticias de Corea del Norte (KCNA) difundió una imagen donde reaparece la hija de Kim Jong-un, quien se especula que podría ser la heredera del régimen norcoreano, junto a su padre, en una ceremonia para inaugurar un nuevo complejo industrial y comercial a las afueras de Pionyang.

Cabe destacar que la aparición de la hija del mandatario en un evento de carácter civil no es frecuente, ya que suele ser vista en actos militares, como desfiles o pruebas de misiles.

En el evento celebrado el pasado lunes, se pudo ver también a la esposa de Kim, Ri Sol-ju. Los tres no aparecían juntos desde junio, cuando acudieron a la inauguración del destacado complejo turístico de Wonsan-Kalma, en la costa este del país.

Se cree que la joven, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre, podría llamarse Kim Ju-ae y tener unos 12 años de edad.

El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija en la ceremonia que conmemora el 80.º aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea de Corea del Norte. Foto: AP

Posibles sucesores de Kim Jong-un

En septiembre, la joven viajó junto a Kim a Pekín para asistir al desfile militar chino con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, desatando las especulaciones sobre su posible papel como heredera del régimen, aunque la Inteligencia surcoreana no descarta que existan otras posibilidades.

Seúl cree que Kim y su esposa tuvieron tres hijos en torno a 2010, 2013 y 2017.

Tras una de sus extravagantes visitas a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un, el exjugador de baloncesto estadounidense Dennis Rodman dijo públicamente en 2013 que cogió en brazos "a su hija Ju-ae", un bebé por aquel entonces.

Los medios norcoreanos rara vez difunden información sobre los familiares cercanos de la dinastía Kim, que gobierna el país con mano de hierro desde los años cuarenta, pero la situación ha evolucionado desde la llegada al poder de Kim Jong-un y, especialmente, con la exposición de las mujeres de la familia.

Según la inteligencia surcoreana, en la visita que Kim Jong-il realizó a China en 2010 estuvo acompañado de Kim Jong-un, quien, a la postre, se convertiría en su sucesor.



