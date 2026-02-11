Este miércoles, 11 de febrero de 2026, un hombre armado irrumpió este miércoles a tiros en una escuela del sur de Tailandia y mantiene como rehenes a estudiantes y profesores, según informaron las autoridades provinciales.

Según los primeros reportes, el hombre armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, en la provincia meridional de Songkhla, alrededor de las 16:45 hora local y realizó dos o tres rondas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó el Departamento de Relaciones Públicas provincial en su cuenta de Facebook.

La Policía trata de controlar la situación en la zona, sin que se conozca cuántas personas hay dentro de la escuela ni si hay víctimas.

El sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

Heridos por tiroteo y toma de rehenes en escuela

Más tarde, la Policía afirmó que la situación esta "controlada" y que "todos los rehenes" estan "a salvo", luego de que el asaltante realizara dos o tres rondas de disparo.

Se sabe que al menos una mujer y dos estudiantes, una de ellos una chica de 14 años, fueron ingresados en hospitales del sur de Tailandia tras resultar heridas en un tiroteo ren una escuela de la provincia meridional de Songkhla.

El Ministerio de Salud Pública confirmó que una mujer recibió disparos en el pecho y torso y una estudiante de 14 años fue herida de bala en el abdomen. Ambas han sido sometidas a cirugías.

Además, otro estudiante de la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, donde tuvo lugar el suceso, está siendo atendido en un hospital porque se cayó en medio del tiroteo y sufrió una herida en el tobillo.

Aunque las autoridades no ofrecieron de momento más detalles sobre las personas heridas, la cadena pública Thai PBS asegura que la mujer que recibió disparos es la directora del centro educativo.

Con información de N+ y EFE.

