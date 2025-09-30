Más de 90 Alumnos Siguen Atrapados Bajo los Escombros de una Escuela Colapsada en Indonesia

Al menos 91 estudiantes siguen atrapados entre los escombros de una escuela islámica ubicada en Khoziny, en la provincia de Java Oriental, Indonesia.

Decenas de personas, en su mayoría adolescentes, estaban orando en el lugar que tiene un siglo de antigüedad, y que atravesaba una ampliación no autorizada en el cuarto piso, cuando se vino abajo la estructura.

Hasta el momento, más de 300 rescatistas trabajan para liberar a los sobrevivientes. Según el registro hay tres estudiantes muertos, 100 heridos, y al menos 91 atrapados entre los escombros, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

La agencia informó que al menos hay seis niños que están vivos bajo los escombros, pero la búsqueda se ha complicado por las losas de concreto y otras partes inestables y pesadas del edificio.

A pesar de la inestabilidad de los escombros del edificio y la gran cantidad de material en el lugar, el equipo de búsqueda y rescate continua evacuando a las víctimas, mientras prioriza la seguridad

