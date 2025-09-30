Senado Autoriza Ingreso a México de Fuerzas Especiales del Ejército de EUA; ¿A Qué Vendrán?

El Senado de la República aprobó por unanimidad permitir el ingreso a territorio nacional de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos para labores de adiestramiento y capacitación.

Con 92 votos a favor, se autorizó el ingreso de los militares estadounidenses para que participen en la actividad 2APA-2026, enfocada en mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

¿Qué es la actividad "2APA-2026"?

Dicha actividad, según el senador priista Manuel Añorve, consiste en el ingreso temporal de 14 elementos de fuerzas especiales de Estados Unidos para labores de adiestramiento en los centros de capacitación, conforme a la facultad constitucional exclusiva del Senado.

Esta se realizará en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina, Donato Guerra, en el Estado de México, así como en el Polígono de Antón Lizardo, Heroica Escuela Naval Militar, en Veracruz.

"Esta decisión fortalece la preparación de nuestras Fuerzas Armadas y la colaboración bilateral. Un paso firme y responsable por la seguridad del país", escribió en su cuenta oficial de X el senador.

