Confirman Muerte de Presidente de Irán tras Accidente en Helicóptero

La prensa estatal iraní informó que el presidente Ebrahim Raisi y su ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, y otras siete personas perdieron la vida tras el accidente en el helicóptero en el que viajaban cerca de la frontera con Azerbaiyán.

Los equipos de rescate, encabezados por la Media Luna Roja, hallaron los restos de la nave siniestrada, un Bell 212 de fabricación estadounidense, que cayó en un terreno montañoso y de clima gélido del noroeste de Irán.

La agencia de noticias Mehr informó que Raisi había muerto cuando servía al pueblo iraní, luego del desplome de la nave en la que estaba y que según la agencia estatal IRNA era un Bell 212 de fabricación estadounidense.

A pesar de la información publicada por la controlada prensa iraní, ninguna autoridad del gobierno ha confirmado el deceso del presidente ni del ministro del exterior ni del resto de los pasajeros.

#Iran's President Ebrahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amirabdollahian and a group of officials accompanying them were martyred in a helicopter crash in northwestern Iran.