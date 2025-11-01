Plantea México ante APEC Regulación Regional de la Inteligencia Artificial

Este sábado 1 de noviembre durante la última sesión de los líderes de Asia-Pacífico reunidos en la cumbre de la APEC en Corea del Sur, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, propuso una regulación regional de la Inteligencia Artificial, (IA).

La reunión de este año, se centra especialmente en la innovación tecnológica, bajo el lema "Construyendo un mañana sostenible".

El secretario de Economía indicó sobre la Inteligencia Artificial:

Necesitamos establecer marcos regionales que regulen la ética de la Inteligencia Artificial, las normas de ciberseguridad y la protección de la privacidad

Ebrard señaló que con el auge de la IA, existen demasiados riesgos, "pero las oportunidades son más importantes".

"Su implementación debe ser ética, transparente y centrada en el ser humano", dijo.

Plan México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha difundido en Corea del Sur el 'Plan México', que busca la inversión asiática en el sector tecnológico mexicano.

"Proponemos fortalecer la gobernanza digital, trabajar juntos, fortalecer la cooperación y promover la innovación entre nosotros para garantizar que la tecnología siga siendo una herramienta para el crecimiento equitativo de todos", agregó en la sesión de clausura.

Ebrard propuso además a los países de Asia-Pacífico trabajar en: el intercambio demográfico, las industrias culturales, el impulso empresarial y el fortalecimiento de las instituciones.

El jueves ante la APEC el secretario de Economía ya había propuesto reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) para enfrentar la "incertidumbre económica global".

Historias recomendadas:

Con información de AFP

LECQ