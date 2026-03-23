Así Fue Como 7 Perros Escaparon de un Secuestro y Volvieron Solos a Casa, Liderados por un Corgi

Una historia que parecería ficción, pero no lo es. Siete perros escaparon de un secuestro y volvieron solos a casa. ¿Cómo ocurrió esto?

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Los hechos ocurrieron en la provincia de Jilin, al noreste de China. Una persona de apellido Lu grabó a siete perros que recorrían solos sobre la autopista en la localidad de Changchun.

En la grabación, el transeúnte busca llamar la atención de los perros, pero estos continúan solos su camino por el margen de la autopista. Lo más llamativo es que el grupo era liderado por un corgi, que, a pesar de su reducido tamaño, demostró ser un líder eficaz.

Lu declaró a un medio local: “Parecían un grupo de hermanitos en peligro, moviéndose al unísono, nada que ver con perros callejeros”.

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El video original fue compartido en la red social Douyin, versión China de TikTok, donde sumó rápidamente más de 30 millones de reproducciones. Múltiples usuarios pidieron la intervención de las autoridades, así como el endurecimiento de las leyes contra el maltrato animal.

El refugio local para animales Bitter Coffee aseguró que los animales son de una aldea cercana y que suelen vagar juntos. Esto explicaría el sentimiento de unión y complicidad que irradian en la grabación.

Carnicería estaría detrás de caso de perros en autopista de China

Esta amistad habría sido puesta a prueba por un presunto secuestro. Un voluntario del refugio aseguró comerciantes de carne de perro habrían robado a los animales. Según esta versión, los perros habrían escapado de una camioneta.

Aunque no habría pruebas fehacientes del secuestro, la explicación no sería infundada. Al norte de China, en la región de Jilin, aún es común que se venda carne de perro. Este platillo es especialmente popular en los inviernos.

Al respecto, la Asociación de Protección Animal de Dalian señaló al diario South China Morning Post que las granjas de perros son raras, debido a los altos costos que representan Por ello, sería frecuente que las carnicerías se abastezcan principalmente con perros callejeros y mascotas robadas.

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