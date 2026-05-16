Ataque Armado en Cancha de Vóley Deja Cinco Muertos en la Costa de Ecuador

Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante un ataque armado registrado la noche del viernes en una cancha de vóley de la ciudad de Montecristi, en la provincia ecuatoriana de Manabí, informó la policía.

De acuerdo con el mayor Christian Sarmiento, jefe policial de la localidad, varios sujetos que se movilizaban en dos motocicletas llegaron hasta una barriada del suroeste de la ciudad costera y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba junto a la cancha.

Las autoridades señalaron que las causas del ataque aún están bajo investigación y no se ha informado si las víctimas tenían antecedentes penales.

Manabí es una de las provincias más peligrosas de Ecuador con toque de queda instaurado para las noches. Foto: AFP

Estado de excepción

Ecuador enfrenta una escalada de violencia ligada a bandas criminales vinculadas al narcotráfico internacional, que disputan el control de rutas y puertos estratégicos sobre el Pacífico. Manabí es considerada una de las provincias más peligrosas del país y es escenario de operaciones de grupos como Los Choneros y Los Lobos.

La provincia forma parte de las zonas bajo estado de excepción y toque de queda nocturno decretados por el gobierno ecuatoriano para contener la violencia. Según cifras oficiales, el país registró 2,509 homicidios entre enero y comienzos de mayo de este año, de los cuales el 88 % ocurrió en provincias de la costa.

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