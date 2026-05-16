Confirma China la Visita de Estado de Putin, Días Después de Cumbre de Xi Jinping con Trump

El Gobierno de China confirmó este sábado la visita de Estado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para los próximos martes 19 y miércoles 20 de mayo, solo unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores lo informó en un breve comunicado donde solamente detalló las fechas de la visita que Putin realizará a China, por invitación de Xi.

El Kremlin el jueves anunció que Putin realizaría el viaje "muy pronto" y que los preparativos ya habían finalizado, pero no precisó una fecha concreta, mismas que este sábado anunció en un comunicado.

De acuerdo con el documento, durante el viaje, Putin abordará con su homólogo chino, Xi Jinping, la forma de "fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica" entre Rusia y China.

Donald Trump

Este viernes, Trump formalizó su visita a China en la que abordó con Xi temas comerciales, Taiwán y la guerra en Irán.

China y Rusia

China y Rusia han estrechado de sus lazos en los últimos años.

Los presidentes de ambas naciones proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus países, poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala.

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Con información de EFE y AFP

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