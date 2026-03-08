Lanzan Artefacto Explosivo Frente a la Residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

La policía de Nueva York informó este domingo que un artefacto incendiario lanzado durante protestas frente a la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani pudo haber causado lesiones graves o incluso la muerte.

De acuerdo con autoridades, el incidente ocurrió el sábado frente a Gracie Mansion, donde vive el alcalde junto con su esposa. El objeto, descrito como un frasco lleno de tuercas, pernos y tornillos envuelto con cinta negra y con una mecha, fue encendido y arrojado por un contramanifestante durante la protesta.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó en un comunicado que el artefacto se apagó antes de detonar, lo que evitó consecuencias potencialmente graves. “El dispositivo tenía la capacidad de causar lesiones serias o incluso la muerte”, señaló la funcionaria.

Detienen a dos personas

Tras el incidente, la policía confirmó la detención de dos personas presuntamente relacionadas con los hechos. Las autoridades también indicaron que el explosivo era uno de dos artefactos lanzados durante las manifestaciones que se desarrollaron frente a la residencia oficial del alcalde.

Según el reporte policial, el segundo objeto recuperado por las autoridades continúa bajo análisis por parte de especialistas para determinar su composición y nivel de riesgo.

Las protestas fueron encabezadas por dos grupos con posturas opuestas. Una de las movilizaciones fue liderada por el activista de extrema derecha Jake Lang, quien convocó a manifestarse frente a la residencia del alcalde en rechazo a lo que calificó como una supuesta “toma de poder islámica” en la ciudad, además de criticar la realización de oraciones públicas por parte de la comunidad musulmana.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades en los hechos registrados durante la protesta.

