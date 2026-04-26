Sube a 20 el Número de Muertos por Atentado con Explosivo en Cauca, Colombia

El número de víctimas mortales por el atentado con un artefacto explosivo en una carretera del suroeste de Colombia ascendió a 20, mientras que 36 personas resultaron heridas, informaron este domingo las autoridades del departamento del Cauca, en Colombia, una zona golpeada por una reciente escalada de violencia.

De acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, entre los fallecidos se contabilizan 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. En cuanto a los heridos, tres permanecen en estado crítico en unidades de cuidados intensivos, mientras que cinco menores de edad se encuentran fuera de peligro.

El Instituto Nacional de Medicina Legal indicó que desde las primeras horas se iniciaron las labores forenses para la identificación de los cuerpos, los cuales serán entregados posteriormente a sus familiares.

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Zona de violencia

El ataque ocurrió el sábado, cuando un artefacto explosivo detonó al paso de un autobús en la vía Panamericana, a la altura del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío. Esta zona, junto con el vecino Valle del Cauca, ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos días.

La Gobernación del Cauca decretó tres días de luto en memoria de las víctimas. Testigos relataron escenas de tragedia tras la explosión, que dejó un cráter de gran tamaño en la carretera y varios vehículos destruidos.

La región es considerada estratégica para grupos armados ilegales debido a su relevancia en las economías ilícitas, especialmente por el control de cultivos de hoja de coca y rutas de tráfico de droga hacia Centroamérica y Europa.

Autoridades de seguridad señalaron que en los últimos días se han registrado al menos 26 atentados en la zona, atribuidos a la facción Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

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