Atentado con Explosivos en Discoteca Deja más de 30 Víctimas en Lima, Perú

Un total de 33 heridos, incluidos tres menores de edad, dejó un atentado con explosivos en una discoteca de la costa norte del Perú, asediada por la violencia y la criminalidad, confirmaron las autoridades.

La detonación ocurrió en la madrugada de este sábado 7 de marzo dentro de la discoteca Dali, en la provincia de Trujillo, unos 490 kilómetros al noroeste de Lima, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia (COER) de la localidad.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, y las autoridades ya realizan las investigaciones, añadió el COER.

Al menos cinco de los lesionados fueron reportados en estado “grave”, declaró a medios de comunicación el director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florían Gómez.

Se detalló que algunos de los afectados presentan amputaciones y lesiones producto de las esquirlas, por lo que son sometidos a cirugías.

Entre los heridos también hay tres menores de edad, uno de 16 años y dos de 17, informó Florían.

¿Qué pasó en discoteca de Perú?

“Se escuchó como si los equipos se hubieran de la nada apagado”, contó a la prensa Fiorella Mantilla, una de las jóvenes, que dijo no haber sentido al momento los efectos por “los vidrios que se me metieron en las piernas”.

La explosión ocurre a menos de un mes de otra detonación en esa misma ciudad que causó daños en 25 viviendas sin dejar víctimas ni heridos.

Las extorsiones y la minería ilegal azotan a la región de la Libertad, que en su parte andina concentra la mayor área de producción de oro de Perú. En 2025 afrontó 286 explosiones, de las cuales 136 fueron en la ciudad de Trujillo, según cifras oficiales.

