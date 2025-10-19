VIDEO: Avión de Carga se Sale de Pista en Hong Kong y Causa la Muerte de Dos Operarios

Dos operarios de tierra perdieron la vida la madrugada de este lunes cuando un avión de carga Boeing 747 481 (BDSF), operado por Air ACT Cargo para Emirates SkyCargo, se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y colisionó con un vehículo de servicio antes de caer al mar.

El siniestro ocurrió hacia las 3:50 a.m. (21:50 GMT del domingo) cuando el vuelo EK9788, procedente del aeropuerto Al Maktoum (DWC) en Dubái, realizaba su maniobra de aterrizaje en la nueva pista 07L/25R. Según el Departamento de Aviación Civil, la aeronave se desvió hacia la izquierda en la carrera de aterrizaje, impactando contra un vehículo de apoyo en tierra que fue arrastrado hasta las aguas al norte del aeropuerto.

Avión con Matrícula Mexicana se Desploma en Michigan y Deja Tres Personas Muertas

Los dos trabajadores a bordo del vehículo fueron hallados por los equipos de rescate marítimo. Uno fue declarado muerto en el lugar y el otro falleció poco después en el Hospital North Lantau, según reportes locales. Los cuatro tripulantes del avión salieron ilesos y fueron trasladados a centros médicos para observación preventiva.

El accidente activó un amplio operativo de emergencia en el que participaron unidades del Servicio Aéreo del Gobierno, la policía marítima y los bomberos, quienes trabajaron para estabilizar la aeronave y prevenir fugas de combustible.

Infraestructura clave

Como consecuencia, la pista norte del aeropuerto —parte del sistema de tres pistas inaugurado oficialmente en 2024 y construida sobre terreno ganado al mar— fue cerrada temporalmente. Esta infraestructura es clave para las operaciones de carga y vuelos de largo recorrido, por lo que el incidente ha generado gran preocupación en la industria aeronáutica regional.

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos ya abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de control direccional tras el aterrizaje. Datos del sitio Flightradar24 evidencian una brusca desviación del avión justo después de tocar pista.

Un avión de carga que llegaba de Dubái se salió de la nueva pista del Aeropuerto Internacional de Hong Kong y se estrelló contra un vehículo de servicio. Dos trabajadores en tierra murieron tras el accidente. #LasNoticiasDeFORO con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/vkHoh9lh3V — N+ FORO (@nmasforo) October 20, 2025

Además, un vuelo de Cathay Pacific que se disponía a aterrizar inmediatamente después tuvo que abortar la maniobra y ser desviado a otra pista, confirmaron fuentes aeronáuticas.

“El avión se accidentó en la nueva 07L/25R, parte del proyecto de ampliación aeroportuaria que comenzó a operar en 2022 y costó más de 18,1 millones de dólares”, indicó una fuente del sector a la agencia EFE. El Departamento de Aviación Civil expresó su "profunda preocupación" y afirmó que colaborará con las autoridades internacionales en la investigación.

Historias recomendadas:

En la Fila por Vivir, Mujeres con Cáncer de Mama Esperan Meses por Tratamiento

Macron Condena el Robo en el Louvre: "Es un Ataque a Nuestra Historia"