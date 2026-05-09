Avión Airbus Atropella a Persona que Entró sin Permiso a la Pista Aérea en Denver, EUA

Un avión de la aerolínea Frontier Airlines atropelló y causó la muerte de una persona que ingresó sin autorización a una de las pistas del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, informaron este sábado autoridades de Estados Unidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:19 horas del viernes, cuando un Airbus A321 de Frontier, con destino a Los Ángeles, iniciaba su carrera de despegue. Durante la maniobra, la aeronave impactó a un individuo que se encontraba en la pista. Según informes, la víctima fue succionada por un motor durante la carrera de despegue.

El choque provocó un breve incendio en uno de los motores del avión, el cual fue controlado rápidamente por elementos del Departamento de Bomberos de Denver.

A bordo viajaban 231 personas. Doce pasajeros sufrieron lesiones menores y cinco de ellos fueron trasladados a hospitales locales para su valoración médica. Todos los ocupantes fueron evacuados de la aeronave mediante toboganes de emergencia.

La persona fallecida no ha sido identificada

La persona fallecida no ha sido identificada. Las autoridades señalaron que no se trata de un empleado del aeropuerto.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que el hombre “saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje”.

Agregó que las autoridades policiales locales encabezan la investigación, con apoyo del gobierno federal, y subrayó que ninguna persona debe ingresar sin autorización a las instalaciones aeroportuarias.

La pista donde ocurrió el incidente permanecerá cerrada mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El Aeropuerto Internacional de Denver es uno de los aeropuertos con mayor tráfico en el mundo. Tan solo en 2025 movilizó más de 82.4 millones de pasajeros, lo que lo convirtió en el cuarto más concurrido de Estados Unidos y el décimo a nivel mundial.

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