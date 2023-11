Secuestran Barco en el Mar Rojo que Lleva Mexicanos en Tripulación

El fin de semana se dio a conocer la noticia del secuestro de un barco en el Mar Rojo, lo cual fue confirmado este lunes por una empresa naviera que señaló que parte de la tripulación está conformada por mexicanos.

El carguero Galaxy Leader, que transportaba vehículos, es propiedad de una empresa británica, pero es operado por la naviera japonesa Nippon Yusen (NYK Line), que ha detallado que su tripulación estaba compuesta en el momento de la incautación por 25 marineros de origen búlgaro, ucraniano, filipino, mexicano y rumano.

Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Teherán, anunciaron el domingo 19 de noviembre la captura del buque, que aseguraron pertenece a Israel, en "una operación militar" que culminó con el desvío del barco hacia un puerto no especificado controlado por los insurgentes, que afirmaron que estas acciones solo van dirigidas contra navíos israelíes.

Irán rechazó este lunes 20 de noviembre las acusaciones israelíes acerca de la implicación iraní en el secuestro de un barco en el mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes.

“Estas afirmaciones son para desviar la atención de la difícil situación a la que se enfrenta el régimen sionista” dijo en un rueda de prensa en Teherán el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí.

El diplomático afirmó que Israel no puede aceptar que “haya sufrido una derrota estratégica” por parte de un grupo de resistencia en la región.

We condemn yesterday’s hijacking of #GalaxyLeader by the #Houthis in the Red Sea, which greatly compromises the safety of int’l shipping. We call for the immediate & unconditional release of the merchant ship and its crew. We strongly reject threats against any civilian vessel.