Brote Hantavirus: ¿A Qué Hora Llegará el Crucero MV Hondius a Tenerife?

Las autoridades sanitarias de España mantienen bajo vigilancia al crucero de expedición MV Hondius, luego de que se confirmara un brote de hantavirus a bordo que ha dejado tres personas fallecidas.

El caso ha generado preocupación internacional debido a que uno de los contactos de una de las víctimas ya fue puesto en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona, mientras continúan los protocolos de seguimiento epidemiológico en territorio español.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, informó que el MV Hondius tiene previsto arribar al Puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, entre las 04:00 y las 06:00 horas de la madrugada del domingo, tiempo local (03:00 a 05:00 GMT).

La funcionaria explicó que, una vez que el crucero atraque, el primer paso será revisar si alguno de los pasajeros presenta síntomas del virus. Asimismo, indicó que todos los viajeros desembarcarán utilizando mascarillas como medida preventiva.

¿Qué se Sabe de los Casos Sospechosos de Hantavirus en España?

Mónica García reiteró que hasta el momento no se han detectado nuevos contactos en España relacionados con casos confirmados de hantavirus y aseguró que “el riesgo para la población sigue siendo bajo”.

La ministra viajará este sábado a Tenerife junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mientras tanto, una persona identificada como contacto de la mujer neerlandesa que falleció tras viajar en el MV Hondius ingresó en cuarentena en Barcelona. Las autoridades sanitarias continúan monitoreando su estado de salud y mantienen el rastreo epidemiológico para descartar nuevos contagios.

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