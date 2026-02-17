Polvo Reduce Visibilidad y Desata Carambola de Más de 30 Vehículos en Colorado; Hay 4 Muertos

Cuatro personas murieron la mañana del martes en una serie de choques múltiples en los que estuvieron involucrados más de 30 vehículos, entre ellos seis camiones de carga, sobre una autopista de Colorado, luego de que intensas nubes de polvo redujeran la visibilidad a niveles casi nulos, informaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre la Interestatal 25, al sur de la ciudad de Pueblo, cuando fuertes ráfagas de viento levantaron grandes cantidades de polvo del terreno seco y lo desplazaron repentinamente sobre la vía. De acuerdo con el mayor Brian Lyons, de la Policía Estatal de Colorado, los conductores se encontraron con condiciones de “poca o ninguna visibilidad” en cuestión de segundos.

“La visibilidad era prácticamente nula”, afirmó el funcionario, quien detalló que los choques ocurrieron en ambos sentidos de la autopista, lo que complicó las labores de emergencia y el cierre total de la vía durante varias horas.

Noticia relacionada: Explosión en Iglesia de Boonville, Estados Unidos, Moviliza a Cuerpos de Bomberos

29 personas fueron trasladadas a hospitales

Las autoridades informaron que al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones que iban de leves a graves, mientras equipos de rescate y personal médico trabajaban en la zona para atender a los heridos y retirar los vehículos siniestrados.

Carambola en Colorado. Foto: AP

La causa exacta del accidente continúa bajo investigación. Aunque la falta de visibilidad provocada por el polvo es considerada un factor determinante, la portavoz de la patrulla estatal, Sherri Mendez, señaló que no se descarta la intervención de otros elementos, como la velocidad o la distancia entre vehículos.

El incidente se registró en un contexto de condiciones meteorológicas adversas en la mitad oriental de Colorado, donde fuertes vientos, temperaturas elevadas y un ambiente extremadamente seco han incrementado el riesgo de incendios forestales. Estas condiciones también han generado afectaciones en el transporte aéreo, con retrasos en vuelos que operan desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Denver.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir bajo condiciones de viento y polvo, y a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos.

Historias recomendadas:

Con información de AP